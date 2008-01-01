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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 9 января

  В 15 часов в Москве ясная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -3 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -3 градуса, Юго-восточном -2 градуса, Южном -2..-3 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3..-4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3..-4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -3..-4 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
-5
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10 янв.
-2
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-2
Пт.
12 янв.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+37
Окаукуеджо		 -51
Юрты

некомфортное место: Южно-Сахалинск
комфортное место: Колима

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