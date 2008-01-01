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Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 9 января



С первых чисел января погода в Западной Сибири продолжает удивлять контрастами. В то время, как в северные районы атлантические циклоны продолжают поставлять относительно теплый и влажный океанический воздух, на юге Сибири властвует антициклон и по ночам воздух выхолаживается до умеренных морозов. Так, в минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе среднесуточная температура превышала норму на 4-8 градусов, а в Омской и Новосибирской областях было на столько же ниже ее. Днем вблизи Салехарда максимальная температура удерживалась около 12..14 градусов мороза, а в Омске и Новосибирске было -20 градусов.



Но уже в ближайшие дни ситуация изменится. В южных районах не только Западной, но и Восточной Сибири существенно потеплеет. В среду и четверг от Омска до Красноярская среднесуточная температура ожидается на 8 градусов выше нормы, а днем температура повысится до оттепелей. Но теплая погода сохранится недолго. Уже в выходные дни на юг Сибири вернутся морозы. / meteonovosti.ru /



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