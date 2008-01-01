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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 9 января



В 12 часов в Москве малооблачная погода без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4 градуса, Северном -4..-5 градусов, Северо-восточном -4..-5 градусов, Восточном -4..-5 градусов, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -4..-5 градусов, Юго-западном -4..-5 градусов, Западном -3..-5 градусов, Северо-западном -4..-5 градусов.



В Зеленограде солнечно, без осадков, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха -4..-5 градусов, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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