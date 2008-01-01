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На Московскую землю пришла настоящая зима



ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 9 января



зимы активность, наконец-то уступила права холодному антициклону. На смену оттепели в столичный регион придут январские морозы.



Во вторник, приближаясь с запада, антициклон начал укреплять свои позиции. Его центр расположится над Республикой Беларусь. В среду антициклон распространит свое влияние на западные и южные территории Европейской России. Москва и область окажутся на его восточной периферии, где неустойчивость может внести атмосферный фронт. Днем он проявит себя небольшим снегом. Температура воздуха останется отрицательной: в Москве -1.. -3, по области до -6 градусов.



В дальнейшем в области обширного поля повышенного атмосферного давления сформируются два антициклона: один из них над Скандинавским полуостровом, другой - за Каспием. Первый антициклон и станет определять погоду на Московской земле до конца недели. В четверг столичный регион будет еще далеко от его центра и местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток мало изменится и составит ночью от -1 до -6, днем 0.. -5.



В пятницу центр антициклона приблизится к Санкт-Петербургу и его влияние на погоду столичного региона усилится. Атмосферное давление продолжит расти, местами покружит небольшой снег, а морозы усилятся. Под утро в Москве от -6 до -8, по области до -11, днем от 4 до 9 мороза.



В выходные дни центр антициклона окажется над столичным регионом. Рост атмосферного давления продолжится, в субботу оно может достигнуть рекордно высоких значений. Морозы усилятся: ночью до -9..-14 градусов, днем от 4 до 9 градусов, что соответствует климатической норме. / meteonovosti.ru /



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