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Температурные рекорды у наших западных соседей



ИА "Метеоновости" / 11:19 Вторник, 9 января



В минувшие сутки Атлантика продолжала поставлять аномальное тепло на всю европейскую часть евразийского континента. Уже с первого дня центрального месяца зимы у наших западных соседей максимальная температура устанавливает новые рекордные значения. Рекордных значений температура достигала не единожды в городах Беларуси и Украины.



На Рождество в число рекордсменов попал Мариуполь, расположенный на востоке Украины в Донецкой области. Температура в дневные часы повысилась здесь до +7.3 градусов, что стало самым высоким значением этого дня. До этого максимум 8 января со значением +7.1o отмечался в 2001 году. / meteonovosti.ru /



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