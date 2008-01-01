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К выходным дням - рекордный рост давления



ИА "Метеоновости" / 11:10 Вторник, 9 января



Ненастные циклоны на время оставили в покое среднюю полосу России, в том числе Москву и Подмосковье. Эстафету принял антициклон. Атмосферное давление начало расти. Уже сегодня его значение будет немного выше нормы, 754 мм рт ст. А к выходным дням рост давления будет значительным. В субботу, 13 ноября, его значение прогнозируется 772 мм рт ст и может установить новый суточный рекорд. Самое высокое атмосферное давление наблюдалось в этот день в 1937 году и составило 771 мм рт ст.



Высоким сохранится атмосферное давление и в воскресенье. Оно ожидается 770 мм рт ст, а рекорд также составляет 771 мм рт ст и удерживается с 1996 года. / meteonovosti.ru /



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