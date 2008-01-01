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Снежный покров в Москве начинает подрастать



ИА "Метеоновости" / 10:30 Вторник, 9 января



Текущая зима надолго запомнится москвичам редким теплом и отсутствием снега. Дважды за зимний сезон и без того невысокий снежный покров сходил с Московской земли. К 1 января земля вновь освободилась от снега, и первая неделя оказалась экстремально теплой. Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов превышала норму, а в Рождество превышение составило 10.4 градуса. Но уже в понедельник к вечеру температура начала понижаться. Очередной циклонический вихрь постепенно смещался на восток, и Москва оказалась в его тыловой части.



Прохождение атмосферных фронтов сопровождалось снегом. Он начался уже в полудню 8 числа, а к вечеру его интенсивность усилилась. За день московская копилка осадков пополнилась на 2 мм (по данным метеостанции ВДНХ), а в ночь на 9 января добавилось еще 0.4 мм. За истекшие дня января сумма выпавших осадков в Москве составляет 12-13 мм, а месячная норма января равна 42 мм и до этих значений столице еще далеко.



Отстает от нормы и высота снежного покрова. На сегодняшний день на составляет в Москве от 3 до 6 см. / meteonovosti.ru /



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