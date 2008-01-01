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На крайнем востоке страны ухудшение погоды



ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 9 января



В Дальневосточном округе ненастные циклоны на короткое время устроили небольшую передышку в непогоде. Лишь на юго-востоке региона погода была неспокойной. Ее ухудшение было связано с приближением с активного южного циклона.



В Приморье в ночь на вторник шел сильный снег, выпало до 14 мм осадков, ветер усиливался до 27 м/с, шумела метель. Сильные ветра отмечались на Сахалине (до 23 м/с) и юге Курильской гряды (до 21 м/с). На остальной территории, благодаря повышенному фону атмосферного давления, поддерживаемого сибирским антициклоном, существенных осадков не отмечалось.



В ближайшие сутки южный циклон будет углубляться и продвигаться на северо-восток. Его центр приблизится к югу Курильской гряды и охватит своим влиянием не только Курилы, но и близлежащие территории. На Курилах ожидается снег, местами сильный, на юге сильная метель и порывы ветра 33-38 м/с. На Сахалине самая неблагоприятная погода ожидается в ночь на среду: снег, местами сильный и очень сильный, сильная метель, порывы ветра 20-25 м/с. А Приморье окажется уже в тыловой части циклона, интенсивность осадков уменьшится, лишь ночью возможен умеренный снег, а днем он уже будет небольшим, на побережье порывы ветра 15-20 м/с и похолодает, под утро морозы усилятся до -15,-20, на побережье до -10,-15, днем они ослабеют всего на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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