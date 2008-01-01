Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:49 Вторник, 9 января

  В столицу наконец-то пришли морозы, но это не те холода, которые по праву можно называть рождественскими. Ведь температура воздуха, несмотря на отрицательные значения, намного выше нормы. А климатическая норма для 9 января составляет -8,7 градуса. Случались в этот день и очень сильные морозы, -35,5 градуса в 1940 году. А в 2005 было очень тепло, +5,2 градуса. Сильный снегопад обрушился на столицу в 1976 году, выпало до 13 мм осадков. После столь обильного снегопада высота снега увеличивается на 12-15 см. В этом году снега мало, не более 5 см, хотя по норме полагается 24 см. Наибольшая высота сугробов в Москве, до 46 см, была в 1920 и в 1956 годах.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха было заметно ниже нормы, -21 градус. Ночью воздух выхолаживался до -25,5 градуса, а днем термометры показывали -15,3 градуса. Осадков не было.

Сегодня осадков не ожидается, днем легкий морозец, -2..-4 градуса, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-5
Ср.
10 янв.
-2
Чт.
11 янв.
-2
Пт.
12 янв.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Окаукуеджо		 -51
Юрты

некомфортное место: Южно-Сахалинск
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100