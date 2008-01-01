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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:49 Вторник, 9 января



В столицу наконец-то пришли морозы, но это не те холода, которые по праву можно называть рождественскими. Ведь температура воздуха, несмотря на отрицательные значения, намного выше нормы. А климатическая норма для 9 января составляет -8,7 градуса. Случались в этот день и очень сильные морозы, -35,5 градуса в 1940 году. А в 2005 было очень тепло, +5,2 градуса. Сильный снегопад обрушился на столицу в 1976 году, выпало до 13 мм осадков. После столь обильного снегопада высота снега увеличивается на 12-15 см. В этом году снега мало, не более 5 см, хотя по норме полагается 24 см. Наибольшая высота сугробов в Москве, до 46 см, была в 1920 и в 1956 годах.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха было заметно ниже нормы, -21 градус. Ночью воздух выхолаживался до -25,5 градуса, а днем термометры показывали -15,3 градуса. Осадков не было.



Сегодня осадков не ожидается, днем легкий морозец, -2..-4 градуса, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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