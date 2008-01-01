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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:00 Вторник, 9 января

  С ростом атмосферного давления осадки в Московском регионе прекратятся. Но сохранится ветреная погода с порывами ветра до 12-17 м/с. Во второй половине дня ветер будет существенно ослабевать и вечером он уже будет умеренной силы. Температура воздуха поднимется мало и ее максимальное значение в Москве составит -4..-2 градуса, по области от -7 на крайнем севере до -2 градусов на юге Подмосковья. Атмосферное давление будет на пять единиц выше нормального. Относительная влажность воздуха 65-70%.

Колебания метеоэлементов отрицательно скажутся на самочувствии большинства метеочувствительных людей. Интенсивный рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у лиц, страдающих атеросклерозом сосудов головного мозга, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые кризы. Дополнительным неблагоприятным фактором станет порывистый ветер. При этом недомогание могут почувствовать люди с кожными заболеваниями и психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /
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