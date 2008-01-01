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Новости погоды

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На Северном Кавказе вновь сильные осадки

ИА "Метеоновости" / 14:17 Понедельник, 8 января

  Погода на Северном Кавказе начнет портиться. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, пройдут сильные осадки, будет дуть порывистый ветер. Скажется влияние холодного атмосферного фронта, пересекающего регион. 9 января ожидается облачная погода, не обойдется без осадков, местами сильных. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. В отдельных районах усилится ветер, до 15-20 м/с в порывах. Ночью термометры покажут 0..+5 градусов, днем -1..+4, на Черноморском побережье в ночные часы +2..+7, днем немного теплее, 4..9 градусов.

10 января дальнейшее ухудшение погодных условий: ночью в горах пройдут сильные осадки, порывы ветра местами 15-20 м/с, в Дагестане до 28 м/с. Температура воздуха ночью -2..-7, днем -3..+3, на черноморском побережье ночью -3..+2, днем 2..7 градусов, 11 января воздуха прогреется до 8..13 градусов. / meteonovosti.ru /
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