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Норвегия во власти стихии



ИА "Метеоновости" / 14:06 Понедельник, 8 января



Сильные ветры - не такая уж редкость для Норвегии, не обошлось без них и 7 января. Скандинавский полуостров находился на границе антициклона с центром над Германией и североатлантического циклона. В отдельных районах Норвегии, преимущественно на побережье, ветер в порывах достигал ураганных значений, 33 м/с и более. Прошли сильные осадки в виде снега и мокрого снега.



9 января погоду в Норвегии будет определять гребень антициклона, осадки если и пройдут, то небольшие, ночью 0..-5 градусов, днем 0..+5. Такая температура выше климатической нормы на 2-3 градуса. В дальнейшем ожидаются небольшие осадки и понижение температуры. / meteonovosti.ru /



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