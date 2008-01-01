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Новости погоды

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В Северо-Западном районе погода улучшится

ИА "Метеоновости" / 13:46 Понедельник, 8 января

  Атмосферные фронты циклона, перемещающегося вдоль арктического побережья, принесли снегопады и метели на север и северо-запад ЕТР. В ночь на 8 января ветер в Ленинградской области усиливался до 23 м/с. 9 января атмосферное давление в Северо-Западном районе начнет расти - скажется влияние приближающего антициклона. Местами пройдет небольшой снег, ночью термометры покажут -3..-8, на востоке до -13 градусов, днем +1..-4, на востоке до -7. Ветер ослабеет. 10 и 11 января ситуация существенным образом не изменится, будет идти небольшой снег, температура воздуха в ночные часы -2..-7 градусов, днем 0..-5. / meteonovosti.ru /
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