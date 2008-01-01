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Новости погоды

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На севере ЕТР бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 13:26 Понедельник, 8 января

  Североатлантический циклон продвигается по северным морям на восток, его атмосферные фронты задевают материковую часть. Поэтому в северных районах ЕТР без снегопадов и метелей не обходится. В ночь на 8 января сильный снег прошел в Мурманской области, выпало до 11 мм осадков, при этом высота снега увеличилась на 10-13 см. При сильном порывистом ветре (до 27 м/с) поднимались метели. Сильный снег шел и в Архангельской области, а в Ненецком автономном округе при ветре штормовой силы мели метели.

9 января циклонический вихрь переместится на Республику Коми, оставляя в тыловой, холодной своей части Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий округ. В Мурманской и в Архангельской областях пройдет снег, ветер усилится до 12-17 м/с, термометры покажут -3..-8 градусов, местами до -18. В Ненецком округе снегопады и метели, -6..-11 градусов. / meteonovosti.ru /
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