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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:09 Понедельник, 8 января

  Облачная погода сохраняется в столице. Атмосферное давление немного подросло и составляет 747 мм рт. ст. Температура воздуха на главной станции ВДНХ -1,7 градуса, в Михайловском -2,4, на Балчуге -1,3 градуса. Относительная влажность воздуха понизилась до 70 %. Западный ветер дует со скоростью 2-7 м/с, усиливаясь в порывах до 12-15 м/с. В отдельных районах идет слабый снег. / meteonovosti.ru /
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