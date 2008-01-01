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Новости погоды

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Температура воздуха вновь бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:06 Понедельник, 8 января

  Аномально высокая температура воздуха установилась на ЕТР. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 8-10 градусов. И снова были зафиксированы очередные рекорды тепла: 7 января в Брянске воздух прогрелся до +4,4 градуса, в Туле термометры показали +4,1, в Тамбове +3,1. В Минеральных водах днем отмечалась температура +12,5 градуса.

Сегодня, 8 января, в центральных областях и на юге заметно похолодало, 9 января ожидается очередное понижение температуры - регион окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха начнет возвращаться к привычным значениям, на очередные рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
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