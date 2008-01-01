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Новости погоды

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Снегопады прошли на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 11:30 Понедельник, 8 января

  В тыловой части активного циклона, центр которого находился близ Аляски, находилась Камчатка. На севере полуострова ночью 8 января прошли сильные снегопады, выпало до 10 мм небесной влаги. В южных районах ветер усиливался до 18 м/с. В ближайшие дни ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий: 10 января до Камчатки доберется активный южный циклон, который принесет снегопады, метели и резкий порывистый ветер, на побережье ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с.

9 января на полуострове сохранится повышенный фон атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха -5..-10 градусов, местами -15..-20, на дорогах юга гололедица. / meteonovosti.ru /
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