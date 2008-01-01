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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:08 Понедельник, 8 января

  В столице наконец-то похолодало, прошел небольшой снег. Резкое понижение температуры было связано с прохождением холодного фронта. Сейчас в Москве облачно, идет небольшой снег. Температура воздуха на станции ВДНХ -3 градуса, на Балчуге повыше, -2,7, а на ТСХА -3,6 градуса. Относительная влажность воздуха довольно высока, около 80 %. Атмосферное давление в пределах климатической нормы, 746 мм рт. ст. Ветер западной четверти дует со скоростью 2-7 м/с, усиливаясь в порывах до 13 м/с, на юго-западе столицы порывы достигают 16-19 м/с. / meteonovosti.ru /
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