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Новости погоды
Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:54 Понедельник, 8 января
По народному календарю, позади остались две волны зимних морозов: Никольские и Рождественские, но на Московской земле они не осуществились. Сегодня, 8 января, температура ожидается немного ниже, чем во все предшествующие дни января, от 0 до -2 градусов, но все равно она останется гораздо выше климатической нормы. Среднее значение температуры в этот день (норма) составляет -8.6 градусов.
Самым теплым сегодняшний день отмечался в 2005 году. Максимальная температура составила +5.1 градуса, что стало ее суточным рекордом.
А самый сильный мороз ударил в ночь на 8 января в 1910 году, температура понизилась до -36.9 градусов.
Сильным снегопадом вошел в историю наблюдений этот день в 1970 году, выпало 23 мм осадков, что стало не только суточным рекордом, но и самым обильным снегопадом января. / meteonovosti.ru /
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