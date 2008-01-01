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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:39 Понедельник, 8 января



Предстоящим днём характер погоды в Московском регионе будет определяться ныряющем циклоном со Скандинавии. Его атмосферные фронты принесут в Московию порции снежных зарядов.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 8 января ожидается облачная погода со снегом от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в Москве составит -2..0, по области -4..+1 градус. Среднесуточное значение температуры всё ещё останется выше климатической нормы, но уже на 6 градусов. Порывы западного ветра местами будут достигать 12-17 м/с.



Колебания метеоэлементов отрицательно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей с патологиями сердца и сосудов. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей станут отдельные возмущения геомагнитного поля



Некомфортно при ветреной погоде так же чувствуют себя люди с психо-эмоциональными расстройствами. НЕ следует забывать, что на дорогах после оттепелей подморозит, станет скользко! Будьте внимательны, выходя из дома!



8 января прогнозируются отдельные возмущения геомагнитного поля. / meteonovosti.ru /



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