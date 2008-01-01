

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура в Москве стремится к рекорду



ИА "Метеоновости" / 12:55 Воскресенье, 7 января



В полдень на опорной метеостанции города, ВДНХ, столбики термометров показали +3.2 градуса. Рекорд температуры для 7 января составляет +3.5 градусов, и отмечался он в 2007 году. Температура в течение дня еще будет повышаться и вполне возможно, что достигнет заветную отметку, а возможно и перекроет ее. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



