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Новости погоды
Температура в Москве стремится к рекорду
ИА "Метеоновости" / 12:55 Воскресенье, 7 января
В полдень на опорной метеостанции города, ВДНХ, столбики термометров показали +3.2 градуса. Рекорд температуры для 7 января составляет +3.5 градусов, и отмечался он в 2007 году. Температура в течение дня еще будет повышаться и вполне возможно, что достигнет заветную отметку, а возможно и перекроет ее. / meteonovosti.ru /
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