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Температурные рекорды Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 7 января



На погоду европейской территории России большую роль продолжает оказывать влияние Атлантика. Как правило, фронт зимы на эту часть России продвигается с северо-востока на юго-запад. Но в этом году погода этого правила не придерживается. Уже с начала декабря и по сегодняшний день в северо-восточных районах европейской территории сохраняется аномально теплая погода. Положительная аномалия температуры составляет 15-19 градусов. За минувшие сутки среднесуточная температура в этих краях на 12-16 градусов превысила норму. А в европейском полюсе холода, Воркуте, установлен новый температурный рекорд. В дневные часы температура перешагнула нулевой рубеж в сторону положительных значений, остановившись на отметке +0.2 градуса, предыдущий рекорд в -0.5 градуса остался в 1988 году. Тепло было и в большинстве районов остальной территории Европейской России, на 4-8 градусов. И лишь в Среднем и Нижнем Поволжье температура соответствовала норме, а местами была и ниже ее. / meteonovosti.ru /



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