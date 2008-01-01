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ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 7 января



В полдень в столице сохраняется пасмурная погода. Небольшой дождь отмечался лишь в районе МГУ, Внуково и Домодедово. Ветер юго-западного направлений дул со средней скоростью 1-4 м/с, в районе ТСХА порывы достигали 8 м/с. Температура продолжала повышаться и составила от +2.3 градусов в районе Внуково до +3.5 в центре города. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 12 часов было +3.2. До суточного рекорда не хватает всего 0.3 градуса. / meteonovosti.ru /



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