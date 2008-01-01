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Новости погоды

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Контрасты сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 7 января

  В текущем январе в Сибирском федеральном округе сложилось обратное распределение температурного фона. В то время, как в северных районах превышение среднесуточной температуры воздуха по отношению к норме составляет 10-16 градусов, в южных районах температура отстает от обычных значений на 8-12 градусов.

Так, в минувшие сутки вблизи Салехарда морозы были совсем небольшие, днем от -1 до -3 градусов, а в сибирском полюсе холода, Эвенкии, от -12 до -15 градусов. В то же время в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае столбики термометров показали от -19 до -24 градусов.

В ближайшие сутки аномальное распределение температуры начнет постепенно выравниваться: на севере Западной Сибири похолодает до -12,-17 градусов, в Эвенкии до -23,-28, а на востоке местами и до -38 градусов, а в южных районах Сибири морозы ослабеют. Уже в понедельник в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае -12,-17 градусов.

Но, тем не менее, до середины месяца, на севере Западной Сибири средняя температура останется выше нормы, а на юго-западе Сибири на пару градусов ниже ее. / meteonovosti.ru /
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