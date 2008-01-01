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Новости погоды

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Существенное похолодание в Приморье

ИА "Метеоновости" / 11:29 Воскресенье, 7 января

  Январь в Приморье начался с относительно теплой погоды. Морозы в ночные часы усиливались до -10,-15 градусов, а днем ослабевали до -8,-13. Среднесуточная температура воздуха при таких значениях превышала норму на 1-4 градуса. Не ожидается существенных изменений в температурном ходе и в ближайшие 2-3 дня.

Но к середине предстоящей недели на юго-восток Дальневосточного округа хлынет холодный воздух. Погоду будет определять тыловая часть очередного циклонического вихря и с северными ветрами на Приморье начнет поступать холодный арктический воздух. Уже 10 января температура в Приморье понизится до -17,-22 градусов, на побережье до -10.15. В предутренние часы будет еще холоднее: -18,-23, на побережье -11,-16 градусов. Похолодание коснется не только Приморья, но и всей восточной окраины страны. В континентальных районах Магаданской области морозы усилятся днем до -40 градусов, в Хабаровском крае до -22 градусов.

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