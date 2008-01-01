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На Дальнем Востоке относительно спокойно



ИА "Метеоновости" / 10:43 Воскресенье, 7 января



Ненастные циклоны на время покинули Дальневосточный регион, устроив небольшую передышку в непогоде. Лишь юг Камчатского края и побережье Чукотского автономного округа еще потрепали сильные ветра. На юге Камчатки он усиливался до 24 м/с, отмечалась метель. На восточном побережье Чукотки порывы достигали 28 м/с и здесь не обошлось без метелей. В этих же районах прошли и осадки. На севере Камчатского края местами выпало до 16 мм. Непогода была связана с тыловой частью уходящего в Берингово море циклоном.



На остальной территории, благодаря повышенному фону атмосферного давления, существенных осадков не отмечалось. Холоднее обычного, на 4-8 градусов, было лишь в восточных районах Якутии. На остальной территории температура превышала норму на 4-8, а на юго-западе Якутии на 10-16 градусов. / meteonovosti.ru /



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