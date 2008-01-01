

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные рекорды у наших западных соседей



ИА "Метеоновости" / 10:26 Воскресенье, 7 января



Атлантики продолжает поставлять аномальное тепло на всю европейскую часть евразийского континента. Уже с первого дня центрального месяца зимы у наших западных соседей максимальная температура устанавливает новые рекордные значения. Так, в Витебске 6 января температура повысилась до +5.3 градусов и предыдущий рекорд, удерживающийся с 1973 года со значением +5.0 градусов, остался позади. В Витебске это уже не первый температурный рекорд этого года.



На крайнем западе Украины, в Ивано-Франковске, температура 6 января и вовсе повысилась до +13.6 градусов, что также стало самым высоким значением этого дня. До этого максимум 6 января со значением +13.1o отмечался в 1988 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



