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ИА "Метеоновости" / 10:07 Воскресенье, 7 января
Праздничное утро встретило москвичей пасмурной, сырой, но теплой погодой. Из плотной слоисто-кучевой облачности в большинстве районов идет слабый дождь, отмечается дымка. Температура воздуха повсеместно остается положительная и составляет от 2 градусов на юге Москвы до +3.4 градусов в центре города. На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха за последний час была +2.6o. Ветер южного и юго-западного направлений дует со средней скоростью 1-3 м/с, порывы повсеместно достигают 6 м/с, в районе ТСХА и МГУ - 10 м/с. Относительная влажность воздуха повышенная, 82-92%. / meteonovosti.ru /
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