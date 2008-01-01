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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 7 января



Сегодня, 7 января, отмечается величайший праздник - Рождество Христово. Наши предки в этот день обращали внимание на погоду и делали выводы о том, каким будет предстоящее лето, каков будет урожай. Обычно в это время в средней полосе ЕТР стояли морозы, их даже называли рождественскими. Но так бывает далеко не каждый год. Например, в нынешнем году температура воздуха превышает норму на несколько градусов. Настоящий мороз трещал в столице в 1891 году, когда воздух остыл до -34,8 градуса. А в 2007 году было теплее обычно, термометры показали +3,5 градуса. В 1999 году прошел сильный снег, выпало до 11 мм осадков, после такого снегопада высота снега увеличивается на 10-13 см. Высота снега в столице в настоящий момент не превышает 5 см, хотя обычно в этом время на улицах лежат вполне внушительный покров, до 25 см, а в некоторые годы снега бывало и больше.



В прошлом, 2017 году, в Москве был настоящий рождественский мороз, ночью воздух остывал до -29,9 градусов, а днем -23,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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