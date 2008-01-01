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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:51 Воскресенье, 7 января

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха в Москве 1..3, понижение к вечеру до -1 градуса. По области 0..+3, понижение к вечеру до -2 градусов. Вечером местами гололедица. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст., что близко к норме. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Московской области и Москве погода по-прежнему аномально теплая, неустойчивая и довольно сырая. Повышенная влажность воздуха - причина определенного дефицита кислорода в воздухе. В такую погоду недомогание или ухудшение самочувствия могут наблюдаться у людей с сердечной и легочной недостаточностью, бронхиальной астмой. Возможно обострение воспалительных заболеваний суставов и кожи. Сильный ветер станет причиной ухудшения самочувствия у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами.

7 января геомагнитный фон ожидается спокойным с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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