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Новости погоды

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На Алтае аномальные холода

ИА "Метеоновости" / 14:14 Суббота, 6 января

  Распределение температуры воздуха в Сибири весьма необычно, если в центральных и северных областях аномально тепло, то на юге - аномальные морозы. В Эвенкии температура воздуха выше климатической нормы на 18-20 градусов, а на Алтае - на 10-12 градусов ниже. Здесь погоду определяет обширный сибирский антициклон и воздух в ночные часы заметно выхолаживается. По прогнозам синоптиков, холода со среднесуточной температурой ниже нормы на 10-12 градусов задержатся на Алтае еще на 2-3 дня. / meteonovosti.ru /
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