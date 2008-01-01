Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
6 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура воздуха в Забайкалье бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 14:10 Суббота, 6 января

  Аномально высокая температура держится не только на ЕТР и в центральных районах Сибири. В Забайкальском крае температура воздуха гораздо выше нормы, теплый воздух поступает сюда с южными потоками. В Чаре 5 января термометры показали -8,6 градуса, что на 0,1 градуса выше рекорда, установленного в далеком 1958 году. В ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, 7 января термометры покажут -9..-14 градусов, местами до -24 градусов, в отдельных районах пройдет небольшой снег, ветер усилится до 8-13 м/с. На температурные рекорды рассчитывать не стоит. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Вс.
7 янв.
+2
Пн.
8 янв.
-1
Вт.
9 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Макаэ		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Веравал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100