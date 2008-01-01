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Температура воздуха в Забайкалье бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:10 Суббота, 6 января



Аномально высокая температура держится не только на ЕТР и в центральных районах Сибири. В Забайкальском крае температура воздуха гораздо выше нормы, теплый воздух поступает сюда с южными потоками. В Чаре 5 января термометры показали -8,6 градуса, что на 0,1 градуса выше рекорда, установленного в далеком 1958 году. В ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, 7 января термометры покажут -9..-14 градусов, местами до -24 градусов, в отдельных районах пройдет небольшой снег, ветер усилится до 8-13 м/с. На температурные рекорды рассчитывать не стоит. / meteonovosti.ru /



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