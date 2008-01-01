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Новости погоды
Сильные дожди прошли в Испании
ИА "Метеоновости" / 14:04 Суббота, 6 января
Небольшой волновой циклон портил погоду в Испании, почти повсеместно прошли сильные дожди, в ночь на 6 января в отдельных районах страны выпало более 30 мм осадков. 7 января циклон углубится, в Испании пройдут дожди, местами сильные, а уже 8 января вихрь отправится портить погоду на восток. Температура воздуха в Испании ожидается около средних многолетних значений, ночью 2..7, днем 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /
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