Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
6 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди прошли в Испании

ИА "Метеоновости" / 14:04 Суббота, 6 января

  Небольшой волновой циклон портил погоду в Испании, почти повсеместно прошли сильные дожди, в ночь на 6 января в отдельных районах страны выпало более 30 мм осадков. 7 января циклон углубится, в Испании пройдут дожди, местами сильные, а уже 8 января вихрь отправится портить погоду на восток. Температура воздуха в Испании ожидается около средних многолетних значений, ночью 2..7, днем 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Вс.
7 янв.
+2
Пн.
8 янв.
-1
Вт.
9 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Макаэ		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Веравал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100