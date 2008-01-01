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Аномальное тепло задержится на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:52 Суббота, 6 января



Начало января на большей части ЕТР совсем не похоже на зиму. Температура воздуха выше климатической нормы на 4-6 градусов, а на северо-востоке аномалия температуры доходит до 16 градусов. Очередной рекорд температуры был зафиксирован 5 января во Пскове, где воздух прогрелся до +4,7 градуса. Предыдущий рекорд, отмеченный в 1988 году, меньше всего на 0,1 градуса. На остальной территории, несмотря на солидные температурные аномалии, рекордов установлено не было. И теплый воздух задержится на ЕТР еще на несколько дней. Хотя и начнется похолодание, но к привычным значениям температура в ближайшие три дня не вернется. / meteonovosti.ru /



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