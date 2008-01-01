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ИА "Метеоновости" / 13:11 Суббота, 6 января



В Москве сохраняется облачная погода, идут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Относительная влажность воздуха очень высока, около 90 %. Атмосферное давление стало немного ниже, 743 мм рт. ст. Температура воздуха на станции ВДНХ +0,9 градуса, на Балчуге еще теплее, +1,2 градуса, в Домодедово +0,5. Ветер южной четверти дует со скоростью 2-5 м/с, в Шереметьево усиливается до 10-14 м/с. / meteonovosti.ru /



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