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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:11 Суббота, 6 января

  В Москве сохраняется облачная погода, идут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Относительная влажность воздуха очень высока, около 90 %. Атмосферное давление стало немного ниже, 743 мм рт. ст. Температура воздуха на станции ВДНХ +0,9 градуса, на Балчуге еще теплее, +1,2 градуса, в Домодедово +0,5. Ветер южной четверти дует со скоростью 2-5 м/с, в Шереметьево усиливается до 10-14 м/с. / meteonovosti.ru /
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