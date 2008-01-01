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Новости погоды

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Циклон хозяйничает на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:41 Суббота, 6 января

  Циклонический вихрь, кружащий над акваторией Берингова моря, обеспечил снегопадами и метелями Чукотку и Камчатку. В ночь на 6 января до 25 м/с усиливался ветер на юге Камчатки, а на востоке Чукотки порывы достигали 29 м/с. При порывистом ветре поднимались метели. 7 января циклонический вихрь не оставит в покое Чукотку и Камчатку. На Чукотке ожидается снег, местами метель, ветер усилится до 8-13 м/с, на побережье морей до 20 м/с, штормовой ветер, порывы до 25-30 м/с, будет дуть на побережье Чукотского моря. Температура воздуха -18..-23 градуса, при прояснениях до -33, на побережье 0..-5 градусов. На Камчатке местами небольшой, на севере умеренный снег, порывы ветра до 13 м/с, в северных районах ночью до 18 м/с, преобладающая температура воздуха днем -10..-15, при облачности до -25, на побережье до -5. / meteonovosti.ru /
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