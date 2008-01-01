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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 6 января

  Небо над Москвой затянуто плотными облаками, связанными с холодным атмосферным фронтом. Идет слабый снег. Относительная влажность воздуха очень высока, около 90 %. Атмосферное давление немного ниже климатической нормы, 744 мм рт. ст. Температура воздуха на станции ВДНХ +0,4 градуса, на ТСХА еще теплее, +0,8 градуса, а в Домодедово немного ниже нуля, -0,3. Ветер южной четверти дует со скоростью 2-6 м/с, в Шереметьево усиливается до 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /
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