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ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 6 января



Небо над Москвой затянуто плотными облаками, связанными с холодным атмосферным фронтом. Идет слабый снег. Относительная влажность воздуха очень высока, около 90 %. Атмосферное давление немного ниже климатической нормы, 744 мм рт. ст. Температура воздуха на станции ВДНХ +0,4 градуса, на ТСХА еще теплее, +0,8 градуса, а в Домодедово немного ниже нуля, -0,3. Ветер южной четверти дует со скоростью 2-6 м/с, в Шереметьево усиливается до 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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