Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 6 января
Небо над Москвой затянуто плотными облаками, связанными с холодным атмосферным фронтом. Идет слабый снег. Относительная влажность воздуха очень высока, около 90 %. Атмосферное давление немного ниже климатической нормы, 744 мм рт. ст. Температура воздуха на станции ВДНХ +0,4 градуса, на ТСХА еще теплее, +0,8 градуса, а в Домодедово немного ниже нуля, -0,3. Ветер южной четверти дует со скоростью 2-6 м/с, в Шереметьево усиливается до 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!