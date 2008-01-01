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Новости погоды

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Из архива погоды в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:45 Суббота, 6 января

  Дата 6 января в погодной летописи Москвы отличилась абсолютным минимумом атмосферного давления для января. Показатели барометра в 1975 году 947,8 гПа, или 711 мм рт ст. А это на 38 единиц ниже климатической нормы для января. Минимальная температура не была столь экстремальной, под утро -35,5 градусов в 1912 году, абсолютный минимум января достался 17 числу в 1940 году, когда на термометре было -42,1.

Максимальная температура для 6 января досталась 1973 году: +3,6, что также далеко от абсолютного значения: +8,6, зафиксированного в 2007 году, но 11 января.

Самое больше количество осадков выпало в 1965 году, абсолютный максимум пришелся на 8 января, но через 5 лет: в 1970 году. / meteonovosti.ru /
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