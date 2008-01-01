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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:40 Суббота, 6 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будут идти осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст., что ниже нормы. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области сохранится теплая и сырая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе. Такая погода может быть причиной обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника, а также бронхо-легочной системы. Высокая влажность в сочетании с пониженным содержанием кислорода в воздухе может привести к ухудшению самочувствия людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. / meteonovosti.ru /



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