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Грозовые дожди на Кипре



ИА "Метеоновости" / 13:44 Пятница, 5 января



Температура воды на пляжах Кипра +18..+19 градусов. Найдется немало смельчаков способных поплавать в такой теплой воде. Но накануне чтобы искупаться, в воду необязательно было забираться. Отменный душ устроил средиземноморский циклон. Под грохот грозы, начавшейся под вечер и продолжавшейся почти до восхода солнца, небесный душ накрыл весь остров. В Ларнаке выпало 22 мм дождя. Но циклон быстро ушел на восток, и обильными дождями взялся поливать побережье Ливана, Сирии и Израиля. / meteonovosti.ru /



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