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Новости погоды

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О погоде в Сочи

ИА "Метеоновости" / 13:30 Пятница, 5 января

  Уникальный климат Черноморского побережья Краснодарского края дает возможность по-настоящему согреться гостям курортного города Сочи и в разгар зимы. Закрытое от северо-восточного ветра побережье отличается очень теплой погодой, и даже когда температура воздуха близка к климатической норме, а именно такое положение и отмечается в настоящее время, средняя температура суток составляет около 7 градусов, максимальная до 11..12, а в четверг было теплее, почти на 5 градусов. После обильного новогоднего душа, когда выпало 19 мм осадков, что составило 10% от месячной нормы, в Сочи установилась погода без осадков. В субботу днем будет 10..12 тепла. В воскресенье и понедельник без осадков, 10..15 тепла. / meteonovosti.ru /
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