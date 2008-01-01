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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:54 Пятница, 5 января

  Атмосферный фронт, украсивший Москву белым нарядом, смещается на северо-восток, и снег в столице прекращается.

Температура на ВДНХ -1,7, в Тушино -2,0, на Воробьевых горах --2,2, в центре Москвы, на Балчуге -1,5. На западе столицы до -1,9, на территории Новой Москвы -2,3. Ветер южный 2-5 м/с. Атмосферное давление ниже нормы на 2-4 единицы. На станции ВДНХ 745 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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Каолак		 -53
Делянкир

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Читрадурга

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