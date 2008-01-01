

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:54 Пятница, 5 января



Атмосферный фронт, украсивший Москву белым нарядом, смещается на северо-восток, и снег в столице прекращается.



Температура на ВДНХ -1,7, в Тушино -2,0, на Воробьевых горах --2,2, в центре Москвы, на Балчуге -1,5. На западе столицы до -1,9, на территории Новой Москвы -2,3. Ветер южный 2-5 м/с. Атмосферное давление ниже нормы на 2-4 единицы. На станции ВДНХ 745 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



