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В Санкт-Петербурге на Рождество немного похолодает



ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 5 января



Период аномально теплой погоды в Северной столице затянулся, в 2018 году за прошедшие четыре дня температура лишь один раз опускалась до слабо отрицательной, утром 1 января: -0,6 градуса. А максимальная 2 января была +4,7, текущее значение на 5 января +4.



В "объятиях" атлантического циклона теплой будет погода и 6 января, в субботу, в течение суток 1..3 тепла, с дождем и мокрым снегом. Понижение температуры, хоть и малозаметное придется на Рождественскую ночь, до -1..-3 градусов, ожидается и метель с ветром до 15-20 м/с, пройдет небольшой снег. К этому времени центр циклона уйдет на Белое море, северная столица и Карелия окажутся в тыловой части циклона, где ветер будет с северо-запада. Еще на пару градусов понизится температура в понедельник, 8 января. / meteonovosti.ru /



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