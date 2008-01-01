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Новости погоды
Москву украсил снег
ИА "Метеоновости" / 11:48 Пятница, 5 января
Атмосферный фронт, подошедший к столице в конце ночи, уже успел изменить пейзаж. Снег идет начиная с 3 утра, но наиболее интенсивным он стал после рассвета. К этому времени высота снежного покрова по Москве от 2 до 4 см. Ожидается дальнейший прирост снега на пару сантиметров. При температуре воздуха от -2 до +1 градуса, быстрого таяния снега не ожидается. Поэтому есть вероятность, что и накануне Рождества москвичи будут радоваться белому убору.
На Рождество погода ожидается аномально теплой, с температурой +1..+3 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы. Осадки местами и небольшие смешанной фазы. Ветер юго-западный порывистый, до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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