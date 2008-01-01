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Непогода Старого Света
ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 5 января
Из-за атлантических циклонов, которые весьма агрессивно вмешиваются в погодные дела Западной Европы, неспокойно было уже и в конце декабря.
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Накануне Нового года порывы ветра на побережье Франции до 20-22 м/с, начинался дождь. Так отметился очередной циклон из Атлантики. Однако это были лишь "цветочки", основные катастрофические события развернулись в прибрежной части Западной Европы 3 января, кода ветер усиливался до 140 км/час. В это время над акваторией находился центр циклона. Циклон бушевал в течение двух суток, кроме ураганного ветра на побережье обрушились и потоки воды. В пятницу утром центр циклона переместился на юго-западную акваторию Балтийского моря, и теперь угроза нависла уже над Германией, Польшей, а также под влияние циклона попадает и южная половина Норвегии и Швеции. Не останутся в стороне от непогоды и страны Прибалтики. / meteonovosti.ru /