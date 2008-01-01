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Холодная неделя на востоке США



ИА "Метеоновости" / 10:27 Пятница, 5 января



До -1 градуса опустилась температура на юге США, такое значение температуры отмечается на 25 параллели, во Флориде местами температура прошедшей ночью была -4 градуса. Минимальная температура на всей территории, кроме тихоокеанского побережья отрицательная. Что же произошло? Виновником резкого ухудшения погоды стал очень глубокий циклон. Он засыпал снегом северные штаты, в районе Великих Озер высота снежного покрова достигает 44-46 см, по северному побережью озера Верхнее, до 68 см, но это уже территория Канады. А в последние сутки циклон к побережью развернулся тыловой частью, по западной окраине циклона на юг хлынул арктический воздух.



В районе Нью-Йорка лежит снег высотой 13 см. В самом городе уже больше недели держится стойкий минус, характеристика погоды "очень холодно". В данное время центр циклона смещается к Ньюфаундленду, осадки в Нью-Йорке прекратились. Уже 1 января температура воздуха была здесь ниже нормы на11,7 градуса. Во время снегопада ветер дул со скоростью до 15-20 м/с, что сказалось на эффективной температуре, которая оценивается ниже фактической при таких условия на 10 градусов. Текущим утром в Нью-Йорке будет -12, эффективная температура -23. А сам Новый Год в Нью-Йорке ознаменовался рекордно низкой температурой: -13,9. Напомним, что рекордный мороз в эти числа в Нью-Йорке бывает до -12..-16 градусов, одним из холодных было начало января в 1996 году. Очень холодная погода продержится вплоть по 7 января, и лишь 8 числа ожидаются изменения. / meteonovosti.ru /



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