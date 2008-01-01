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ИА "Метеоновости" / 09:51 Пятница, 5 января



Условия погоды в столице диктует атмосферный фронт, из-за него Москва украсилась белым покрывалом. Снег продолжается и как минимум будет до середины дня.



Температура на ВДНХ -1,4, в Тушино -1,8, на Воробьевых горах -1,6, в центре Москвы, на Балчуге -1,1. На западе столицы до -1,7, на территории Новой Москвы -2,7. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление ниже нормы на 2-4 единицы. На станции ВДНХ 745 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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