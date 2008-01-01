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Погода на юге страны



ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 5 января



В предстоящие выходные на юге Европейской России погода будет вполне комфортная. Атмосферное давление ожидается немного выше привычных январских значений. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса. Облачно с прояснениями. Атмосферные фронты, которые будут пересекать территорию, принесут местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах снег, 5 января в Волгоградской области, 5 и 6 января в Астраханской области и в Рождество 7 января в Ставропольском крае, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике и днем в Ростовской области погода будет сухой, осадки не ожидаются. В отдельных районах региона загустит туман. Местами отметятся гололедно-изморозевые отложения, накануне, 4 января, они сохранялись в Калмыкии, диаметр отложения составил 21 мм. Ветер ожидается восточной четверти с переходом на юго-западный, западный 6-11 м/с, днем 7 января в Волгоградской области порывы до 15 м/с. Дневная температура по региону 5 января составит -2..3, в последующие дни температура немного повысится и к понедельнику на пару градусов станет теплее.



Лавиноопасность сохраняется в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1000 м, в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно. / meteonovosti.ru /



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