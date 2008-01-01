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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:51 Пятница, 5 января



Предстоящим днём Москва и Московская область останутся под влиянием атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти небольшой снег, наиболее интенсивный в первой половине дня. Дневная температура воздуха в Москве составит -1..+1, в Подмосковье от -4 до +1. Таким образом, средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 8-9 градусов. Сохраняются условия для гололедицы. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 745 мм рт ст., что ниже нормального. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



Такая погода может быть причиной обострения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артроз, артрит, остеохондроз, а также бронхо-легочной системы. Высокая влажность в сочетании с пониженным содержанием кислорода в воздухе может привести к ухудшению самочувствия людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Неспокойный будет в этот день и геомагнитный фон. Ухудшение самочувствия могут испытывать метеочувствительные люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. Хуже всего придется перенесшим инфаркт и инсульт, а также страдающим вегето-сосудистой дистонией, мигренями, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма. Даже вполне здоровые люди могут в этот день испытывать недомогание, чувство усталости. / meteonovosti.ru /



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