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Новости погоды

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Рекордно тепло в Центре страны

ИА "Метеоновости" / 13:51 Четверг, 4 января

  Первые дни этого года стали для Центральных областей аномально теплыми. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 10 градусов и более. Накануне, 3 января, в некоторых городах Центрального федерального округа, был установлен новый температурный рекорд. В Орле он составил 3,3, предыдущий максимум наблюдался в 2007 году и был 3 градуса тепла. В Туле картина с температурой похожая, также побит прошлый рекорд 2007 года, который составлял 3,1, а минувшем днем он составил 3,4. В ночные часы 4 января в Туле и Орле еще наблюдались положительные значения температуры, но уже днем температура понизилась ниже нулевой отметки. 5 января на большей части Етр сохранится аномально теплая погода, которую поддержит очередной атлантический циклон, чей центр над югом Швеции. Юго-западный ветер продолжит выносить теплый и влажный воздух. Атмосферные фронты принесут небольшие осадки, в Черноземье возможно налипание мокрого снега и гололедица. Температура днем составит от -2 до +3, немного прохладней будет в северо-восточных областях до -4..-6. / meteonovosti.ru /
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